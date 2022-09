Real vuelve al trabajo; la meta es no descender

Los jugadores de Real Santa Cruz decidieron dejar de lado las medidas de presión, levantaron el paro y volvieron ayer a los entrenamientos con el objetivo de recuperar terreno en el torneo Clausura y no descender de categoría.

Los futbolistas habían dejado de entrenarse porque reclaman el pago de cinco meses de salario, pero luego de una reunión con los directivos desestimaron la medida de presión y comenzaron a moverse.

“No queremos perjudicarnos y hemos decidido confiar en los dirigentes, tratar de salir de la posición incómoda en la que nos encontramos”, afirmó el capitán Juan Rivero.

Agregó que existe un compromiso en sentido de que todos los ingresos en el club serán destinados a los futbolistas del conjunto.

Rivero contó que se reunió con sus compañeros y coincidieron en que deben dejar al equipo en primera división, ya que así será más fácil cobrar lo que se les debe.

“Para sacar a un entrenador tienes que pagarle. Entiendo que al profesor (Andrés Marinangeli) le dijeron que los resultados no eran positivos para que continúe, pero él me habló y me dijo que no dejará el cargo mientras no le paguen y tiene razón”, aseveró el capitán del albo.

Los realistas tienen confirmado un amistoso para este fin de semana, mañana se medirán con Blooming en el estadio del Pajonal (15:30).

En el torneo Clausura de la División Profesional, en el que los albos son últimos en la tabla acumulativa con 33 puntos, en la siguiente jornada se medirán en casa con Real Tomayapo, el viernes 30 de septiembre.