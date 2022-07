Recuperan pertenencias del atleta Vidal Basco y aprehenden a cinco implicados

Más temprano, medios de la región comunicaron que se aprehendió a dos mujeres y tres hombres en un operativo policial en el puesto de control de Caihuasi cuando trataban de escapar a la ciudad de Cochabamba.

Los cinco fueron sorprendidos por los efectivos en el vehículo que utilizaban para cometer robos en viviendas.

El viernes, el atleta, que recientemente obtuvo para Bolivia la medalla de oro en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, difundió un video lamentando el robo del cual fue víctima.

“Me encuentro en una situación muy complicada me acaban de robar mi casa, todas mis preciosas cosas, me acaban de robar mis deportivos, mis medallas internacionales, aquí todos mis tenis que competía y entrenaba, todos mis tenis, todas mis cosas, mi dinero, todas mis cosas me han robado, también mis cosas de cocina, mi refrigerador, mis garrafas, todas las cosas que tenía me han robado”, lamentó en el video.