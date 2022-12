“Hoy tengo una mezcla de sentimientos muy grandes dentro de mí, pero lo único que puedo decir es ¡GRACIAS!”. Así inició el mensaje de despedida Jair Reinoso, el delantero que deja The Strongest luego de cuatro años continuos.

Era casi un hecho que el colombiano-boliviano no seguiría en filas gualdinegras, debido a que no tuvo continuidad en el torneo 2022, pero Reinoso anotó su nombre entre los históricos del club. Es el segundo máximo goleador del Tigre, con 85 tantos.

En su primer paso a mediados del 2013, estuvo por un año; luego retornó el 2019 y fue en el Tigre donde anotó su nombre entre los históricos.

“Fueron años maravillosos que disfruté y lo que me hace aún más feliz, años maravillosos que mi familia disfrutó. Soy bendecido de poder ser parte de tu historia y de aprender que el TIGRE no es sólo un club, es un estilo de vida”, escribió Reinoso en Instagram.

El atacante tenía la intención de jugar un año o medio año más en el Tigre, y así despedirse del fútbol, cerrar la etapa de futbolista y verse vinculado al deporte que quiere de otra manera, como la de gerente deportivo, además está tomando los cursos de dirección técnica.

“Siempre dije que Dios me premió llevándome al lugar donde más feliz era y me voy satisfecho de haber entrado en la historia del club al convertirme en su segundo máximo goleador. Creo firmemente que podría haber hecho aún más, pero las cosas se dieron de esta manera... Serás eterno para mí, gracias Club The Strongest... Que la vida y la redonda nos vuelvan a encontrar pronto. ¡Si no lo sientes, no lo entiendes!”, concluyó su mensaje.

De momento el futuro del delantero es incierto, y esperará se concrete alguna oferta.