Reintsch y Alcoreza apelan su inhabilitación a las elecciones

Kurt Reintsch y Cristian Alcoreza, candidatos a la presidencia del club The Strongest y que fueron inhabilitados por la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmaron ayer que presentaron su apelación y esperan su habilitación para los comicios del 30 de julio.

Ambas planchas fueron observadas porque no cumplieron con los requisitos, pero tienen un plazo perentorio para recurrir a la comisión de apelaciones, que se cumple el jueves 23 de junio.

Reintsch convocó ayer a una conferencia de prensa para informar que hizo su apelación y que además presentó la documentación que se le rechazó.

Al exdirigente se le había observado el hecho de ser un socio inactivo y que además tiene una deuda pendiente de 1,3 millones de bolivianos.

“Se presentó la apelación. Creo que (la inhabilitación) es ilegal e injusta por todo lo que di por la institución”, señaló Reintsch.

(...)“La deuda desde 2015 fue cancelada, por lo que soy socio activo”, remarcó.

Sobre la “supuesta” deuda de 1,3 millones de bolivianos, el candidato señaló que pidió un informe al club y “se verificó en los libros de 2015 en los que hay cuentas por cobrar y nunca se me notificó. El 2015 me sacaron y estaba lejos del club y los que hacen este informe son parte de mi directorio”.

Apuntó que es normal que a inicio de temporada los clubes pidan un adelanto de sus participaciones internacionales para ir cubriendo las planillas de los jugadores.

“No deberían inhabilitarme. Hubo errores que se corrigieron, la institución lo subsanó... Con Kurt o sin Kurt esto tiene que ir adelante”, señaló el exdirectivo que considera que “no hubo mala fe” en su inhabilitación.

“No sé si los otros candidatos cumplen o no con los requisitos, porque no los certifico, pero es doloroso que me quieran sacar de esta forma, no lo vamos a permitir”, sustentó Reintsch.

Mientras tanto, Cristian Alcoreza confirmó que ayer por la tarde se realizó la apelación correspondiente.

“Sí, se presentó la nota de apelación hoy (ayer) por la tarde”, aseveró.

Según la comisión electoral incumplió con el requisito de presentar una lista de cinco socios activos que debían respaldar su postulación.

A través de sus redes sociales Alcoreza emplazó al actual titular de la entidad, Ronald Crespo, a demostrar que es asociado de la institución.

“No se puede ser juez y parte en la habilitación o deshabilitación de candidatos. Reto al candidato oficialista a que presente todas sus facturas, documentos y demostrar que realmente cumple el requisito más importante, el de ser asociado del club The Strongest”, destacó en la red social Facebook.

Los frentes que quedaron habilitados para la justa eleccionaria son el del actual titular de la entidad Ronald Crespo y de Héctor Montes.

Las elecciones fueron pactadas para el 30 de julio, fecha en la que se realizará la proclamación y posesión del candidato.