Rescalvo deja al Tigre líder en el “todos contra todos” y segundo en el grupo D de la Copa Libertadores, por mejor diferencia de goles con relación a River Plate y Sporting Cristal.

Dejó una vara alta el valenciano, quien se despidió con un video donde dijo lo siguiente:

“Hola querida familia Stronguista. Esta ha sido mi casa durante los últimos meses, porque me he sentido valorado, identificado y querido por el Tigre. Hemos vivido grandes momentos en estos meses y más allá de los resultados me quedo con el sentir y el apoyo de toda la familia atigrada. Agradecer a Héctor Montes y a su directiva que han sido importantes para dar lo mejor de nosotros. Me siento un privilegiado por haber tenido una plantilla de grandes profesionales. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores que son parte de esta familia. A toda la afición stronguista, gracias por ser un ejemplo de valores y fidelidad. Allá donde esté, siempre llevaré en mi corazón estos colores y celebraré las victorias. Siempre aurinegro”, expresó Rescalvo en un video.