“Estamos ilusionados, este cuerpo técnico le agradece a The Strongest por la ilusión y la ambición que nos transmiten, son retos importantes de un club que nos va a ayudar a todos a crecer”, afirmó ayer el entrenador español Ismael Rescalvo, a tiempo de ser presentado como el nuevo timonel del Tigre.

El valenciano, forjado en la cuna del Torre Levante, llegó con la ilusión al tope a fin de aprovechar el talento sudamericano para darle el roce competitivo europeo. “Estamos ante una temporada con muchas ganas de empezar y motivante para conseguir los objetivos y siempre en el ámbito del trabajo, de la responsabilidad y de la humildad, que ha sido lo que este cuerpo técnico ha intentado transmitir en todos los clubes”, prosiguió.

Fue el presidente de la entidad, Héctor Montes, acompañado de los directivos Javier Hinojosa y René Villegas, quien estrechó la mano de Rescalvo y su grupo de trabajo, compuesto por Juan Rescalvo (asistente técnico), Agustín Segura (entrenador de goleros), Robert Tejero (preparador físico) y Agustín Peralta (analista de videos), quienes trabajarán con los nacionales Pablo Cabanillas y Hans Villarroel.

La idea que tiene el nuevo cuerpo técnico atigrado, que ayer por la tarde se puso manos a la obra, es de contar con 28 a 30 jugadores, y en las próximas horas se sumarán dos refuerzos más. El español, tras visitar las instalaciones atigradas, quedó sorprendido gratamente por la calidad de las mismas, sobre todo con lo que se tiene en mente realizar.

En torno a la intención con la cual llegan al Tigre, afirmó que “vamos a intentar que la historia del club, que la he podido ir conociendo días atrás. Y sé lo que representa The Strongest en el fútbol boliviano, donde no sólo ganar es una obligación, sino transmitir un juego del que la gente se sienta partícipe y que disfrute de su equipo, con un grupo de jugadores que plantee un juego ofensivo, un juego atractivo”.

Además, Rescalvo fue claro al mencionar que se debe “aprovechar el talento sudamericano para jugar como equipo europeo, esa va a ser la intención nuestra, aprovechar el talento que hay en el fútbol boliviano, poder potenciarlo no sólo a los jugadores de la primera plantilla, sino también empezar a ver abajo porque el club está trabajando bien en esa parcela”. Al final, destacó que están motivados para el nuevo desafío: “nosotros tenemos en mente muchos objetivos y sobre todo que los hinchas estén ligados a la historia del club. Para llegar a esos objetivos, tenemos que trabajar día a día a fin de tener opciones de levantar copas y de ser un equipo que sea reconocido en el país”.