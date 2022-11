Reyes y Romero parten a jugar por su selección

Los delanteros Edarlyn Reyes y Dorny Romero partirán hoy rumbo a República Dominicana con vistas a jugar sendos cotejos amistosos en la fecha del próximo 15 y 19 de noviembre ante Cuba. Esa convocatoria será aprovechada para dar la despedida oficial de su seleccionado al experimentado Jonathan Faña. Ambos fueron citados a su seleccionado con miras a estos encuentros. “Es muy lindo para mí representar a mi país, siempre fue un orgullo, ahora que no estamos jugando en el país y estamos –además– en la despedida de un gran jugador como es Jonathan Faña”, afirmó ayer el atacante Reyes, quien tuvo el permiso del club Always Ready. El delantero dominicano acotó que es muy importante para su seleccionado comenzar a moverse de cara a la Copa de Oro de Centroamérica, un certamen bastante competitivo. “A mí, en lo personal, me servirá de mucho el cambiar de aires, pensando en lo que está sucediendo en Bolivia. Y esperemos que todo se solucione muy pronto”, acotó. Reyes también se alegró de compartir el viaje con Romero, con quien el próximo año se verán en el vestuario de Always Ready, tomando en cuenta que será refuerzo para 2023. “Lo conozco bastante, jugamos en República Dominicana. Dios mediante, compartiremos la cancha ahora en Always Ready, esperemos que se dé algo bueno tanto para él como para mí”, remarcó.

El jugador fue requerido para realizar un balance a la fecha de su participación en Always Ready: “La exigencia siempre es el doble, se pelea copas internacionales. Gracias a Dios que jugaré la Copa Libertadores, será muy importante, así como para mi país. Por eso estoy contento de estar en Always”.