Riquelme dice que Borja no es su amigo y miente

El atacante argentino Marcos Riquelme desmintió al jugador ecuatoriano Jhonatan Borja, quien en conferencia de prensa mencionó que no cometió ningún acto de indisciplina.

Riquelme, quien viajó con el plantel de Always Ready a Santa Cruz para jugar hoy ante Royal Pari, lamentó lo que está sucediendo en este momento en el club, a la vez que dijo que Borja no era amigo suyo y, por lo tanto, no tenía ninguna relación con el ecuatoriano.

El actual goleador del torneo Clausura señaló que en el caso específico de Borja, el ecuatoriano está mintiendo al afirmar que tiene buena relación con sus compañeros de Always Ready. Señaló, además, que no tenía ninguna opinión en torno a otros temas que no sean futbolísticos, aunque en el caso del jugador ecuatoriano dijo que no sabe por qué mencionó lo que aseguró un día antes de que no había tenido problemas con jugador alguno. Riquelme mencionó que espera que todos estos temas se solucionen para disputar palmo a palmo el torneo.

Fabol

La Agremiación de Futbolistas de Bolivia, en tanto, ofreció ayer una conferencia de prensa en Santa Cruz. Fabol pedirá a la Federación Boliviana de Fútbol abrir un proceso investigativo frente a las acusaciones que hizo el vicepresidente del club Always Ready, Steven Díaz, y el dirigente Óscar Barrenechea, sobre un supuesto amaño de partido que habría sucedido en el encuentro disputado con Aurora (0-1) en El Alto.