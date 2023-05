David Robles habló de un grupo unido mientras Marcos Riquelme se hizo cargo del partido porque no puede anotar y Always Ready no puede ganar en El Alto.

“El equipo está unido”, repitió una y otra vez el central Robles, al finalizar el partido ante Real Tomayapo.

Con su hija en brazos, el atacante argentino Riquelme fue claro al mencionar que “está claro de que lo que estamos dando no alcanza; entonces, hay que dar más, pero hay unión, no pasa nada entre jugadores y dirigentes. El grupo está triste y dolido, sobre todo yo, porque no me toca hacer gol; no hay secreto en esto, un delantero siempre quiere anotar. Me toca romper esta maldita racha que no se abre el arco y me hago cargo, el equipo me necesita”.