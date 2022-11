Ronaldo es baja para amistoso contra Nigeria

Cristiano Ronaldo sufría este miércoles una gastritis de la que no estará recuperado a tiempo para jugar el jueves el único partido de preparación de Portugal antes del Mundial-2022, ante Nigeria, anunció el seleccionador luso Fernando Santos.

Esta ausencia en el entrenamiento previsto el miércoles a final de jornada se produce después de que el cinco veces ganador del Balón de Oro aprovechase el parón internacional para saldar cuentas pendientes con su club, el Manchester United.

En una entrevista explosiva difundida el domingo y el lunes por un medio británico, Ronaldo afirmó que se sentía “traicionado” por los dirigentes del club inglés y su entrenador Erik ten Hag, acusándoles de querer apartarlo.

“Este asunto no tiene nada que ver con nosotros y con la selección nacional”, reaccionó Santos en conferencia de prensa, preguntado en varias ocasiones sobre el impacto de esta polémica en la preparación para la Copa del Mundo.

La palabra del DT

“Es una entrevista que le atañe a él y que es muy personal, y todos tenemos que respetarlo”, declaró el entrenador, destacando que su delantero estrella no había evocado a la selección de Portugal en su entrevista.

En todo caso, el partido amistoso de este jueves contra Nigeria, no servirá para dar a Cristiano Ronaldo un poco del tiempo de juego que le falta en Mánchester. “Padece una gastritis (...) y no se entrenará hoy (ayer miércoles) por ese motivo”, explicó Santos, precisando que el capitán de la Seleção “seguramente no estará listo” para jugar el lance ante los nigerianos.