El jugador chileno Ronnie Fernández admitió que tiene “la vara muy alta” para poder repetir o mejorar los éxitos que consiguió hace seis años con Bolívar, en el primer ciclo que le tocó jugar en el fútbol boliviano.

El atacante llegó ayer a La Paz para firmar su contrato por dos años y en esta jornada tendrá su primera práctica con sus compañeros, en un equipo en el que sólo sigue Leonel Justiniano y el técnico Beñat San José, de aquel que jugó en el primer semestre de 2017 y fue campeón. “La vara está alta y hay que repetir y mejorar lo que hice en los seis meses que estuve aquí”, fueron sus primeras impresiones en La Paz.

“Un futbolista sin presión no es normal, más en equipos como Bolívar que tiene la obligación de ganar todo. Esta entidad exige a nivel país ganar todo. En lo personal, no jugar la Copa Libertadores de hace cinco años es una espina que la tengo clavada. Me fui a mediados de año, pero hoy me toca estar de vuelta y tengo un mes para llegar en las mejores condiciones posibles”, aseguró.

Negociaciones

Fernández contó que las negociaciones para retornar a la entidad académica fueron rápidas y que le encantó el proyecto que le propuso el presidente Marcelo Claure.

“Tenemos un proyecto que no es deportivo, es más bien familiar, es una decisión que tomé con mi familia de poder venir a ser feliz una vez más en esta ciudad que me trató muy bien. La verdad es que los recuerdos son muy lindos, pero son épocas pasadas, hay que retomar todo eso, retomar esa misma alegría y estoy para entregarme al 100%”, dijo.

Reconoció que próximo a cumplir 32 años, a fines de este mes, llega con mayor aprendizaje y más maduro: “Estoy orgulloso de formar parte del plan Centenario, la primera vez no estuve por mucho tiempo, pero esos eran otros tiempos y era más joven; quizás por ahí las decisiones fueron más apresuradas. Hoy soy un jugador un poco más maduro que viene con otras intenciones, con muchos deseos, esta vez con ganas de cumplir el contrato y poder ganar muchas cosas importantes con Bolívar”.

Sobre su adaptación a La Paz, el trasandino recordó que no tuvo muchos problemas hace seis años. “Estoy muy contento y motivado. Quedará ponernos a punto con la altura que no es un mito, es una realidad y espero que el cuerpo recuerde el tiempo que viví aquí”, manifestó.