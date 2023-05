El atacante del club Bolívar Ronnie Fernández habló de la posibilidad de ser convocado a la Selección de Chile para la fecha FIFA de junio, aunque el jugador aclaró que de momento no ha tenido ningún contacto. La Roja visitará a Bolivia, el 20 del próximo mes, en Santa Cruz de la Sierra.

“Sobre la selección, siempre he pensado que los entrenadores buscan en los que están en su mejor momento, en estado de gracia, sobre todo en los delanteros, que viven de eso. No he tenido contacto, pero es porque no espero contactos, ya que disfruto el momento que tengo en Bolívar”, comentó Fernández, en una entrevista que le realizó radio ADN.

La prensa chilena destaca permanentemente la campaña que tiene el trasandino en filas de la Academia, por lo que se habla que será una pieza fija para los tres amistosos que tendrán los chilenos, entre ellos con la Verde.

Desde su arribo por segunda vez al con junto celeste, Fernández registra 13 goles: 11 en el torneo todos contra todos donde es el principal artillero y dos en la Copa Libertadores.