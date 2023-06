Ronnie Fernández asumió de forma personal el riesgo de seguir jugando en Bolívar; pese a que no lleva ni un mes de recuperación de la operación de la fractura maxilofacial a la que fue sometido en su país, se expone a sufrir un golpe de los rivales en cualquier momento de los partidos.

“Yo no debería haber jugado por lo menos cuatro fechas más, pero el riesgo es el mismo que me peguen hoy o me peguen en un mes; me adelanté, quise jugar, no quería perderme la Copa Libertadores. Hay que tener cuidado de no ir chocando mucho”, subrayó a Radio ADN Chile.

Desde la Academia no existe ningún parte oficial sobre la recuperación que debería tener el delantero, quien confesó a la prensa de su país que debe llevar por tres meses más el protector con el que se lo vio en los dos últimos partidos.

Reconoció que “mi fútbol es de harto choque y roce, tengo que ir con mucho cuidado, pero sabiendo que me encanta estar y yo quiero jugar, uno trabaja para eso y más con el momento que estoy viviendo”, agregó.

Por haber jugado muchos años en el exterior del país, el chileno contó que no había tenido la chance de jugar la Copa.

“Estoy disfrutando el momento en la Copa Libertadores que es hermoso jugar, había estado lejos de Sudamérica y no había tenido posibilidad. Bolívar me da la posibilidad, porque es el más grande del país, porque a los equipos les cuesta en la altura y estamos entusiasmados”, precisó.

También se refirió al gol que anotó la pasada semana frente al Barcelona SC, en el tiempo de adición de ese compromiso. “Es distinto, ni un hattrick lo supera, hacer un gol en el último minuto y que nos deja cerca de estar en octavos de final, algo que el club no ve desde 2014. Tenemos méritos de sobra, nos motiva mucho y nos da confianza para lo que viene”.

El “enmascarado” aseguró a la prensa de su país que “los jugadores bolivianos tienen cosas interesantes, tengo compañeros que pueden jugar en cualquier equipo de Chile sin ninguna dificultad”.

Finalmente destacó el campo de entrenamiento que tiene la Academia en Ananta y la calificó de top: “Estoy tranquilo y cómodo en La Paz, hay buenos colegios, lugares y yo busco esa tranquilidad para mi familia”.