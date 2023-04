Rugido Centenario II, un libro de Iván Aguilar Murguía (+), está listo para salir a las calles el 28 de abril, en caso de que no surja ningún problema.

Es un libro que da continuidad a una recopilación minuciosa del arquitecto Aguilar y que su hija, Diana Aguilar, está plasmando en realidad tras su fallecimiento.

“Hablar del Tigre es hablar de una historia muy grande”, afirma Diana, a quien colaboraron en esta edición Sergio Serrudo, quien es codirector de la página FM Tigre; Beymar Corrales; Marcelo de la Cruz, de El Derribador; Jorge Jové; Pablo Dip; Julio Ticona; Williams Martínez, Bruno Hidalgo; Joaquín Trigoso, que es el diseñador, entre algunos.

Al fallecer Iván Aguilar dejó a su hija ocho obras, Rugido Centenario, Bolivia en la Copa América, la Historia del Fútbol Paceño, una dedicatoria a Víctor Agustín Ugarte, un calendario stronguista, los jugadores bolivianos en el exterior, Campeón de Campeones del Tigre y un libro de Always Ready.

El Rugido Centenario es una colección de tres tomos, entre 1908 y 1977, de 1977 a 2008 que lleva en su tapa a la chaynita, y, el tercero que se va a sacar para el Bicentenario. Diana Aguilar se emociona al hablar de este segundo libro de su padre.

¿Qué características tendrá este nuevo libro de Iván Aguilar (+)?

Rugido Centenario II rescata todas las características del tomo I, hemos hecho un trabajo exhaustivo, va a tener 650 páginas, papel couché de 115 gramos, tapa dura, va a contar también con cuatro desplegables de momentos épicos que ha vivido el club, desde 1977 al 2008, hemos hecho el corte en el primer tomo en el año 77 cuando se creó la Liga y en ese año The Strongest se corona campeón.

¿Todo fue escrito por Iván Aguilar?

Exactamente, mi papá al fallecer nos deja con la historia del club con más de 1.700 páginas. Es un trabajo totalmente sistematizado, estadístico de investigación, no sólo abarca la historia de The Strongest, sino de todo el fútbol nacional; van a ver partido a partido, todos los jugadores, anécdotas, hazañas, fue tan minucioso mi papá que hacía las fechas, recaudación, incluso pone como una calificación de cómo fue el partido. Sí hubo muchos datos por corroborar, alguna información que complementar.

¿El costo es caro?

Las cosas se hacen de corazón. El día que fallece mi papá, yo le hice una promesa de sacar adelante sus obras escritas, porque él me dejó más de ocho obras de fútbol . Ha sido duro, he vendido mi departamento para financiar el libro, cuyo primer tomo me ha costado como 20.000 dólares, y este segundo tomo, de igual manera, todos los gastos para hacer un libro de esta magnitud, con esta calidad, que el mismo Carlos Mesa la llamó la mayor joya bibliográfica del fútbol boliviano. ¿Cuándo lo presentan?

Hubo una informalidad, no se concretó el apoyo del club, por lo cual estamos convocando a todas las empresas stronguistas a que apoyen. Estamos teniendo respuestas favorables y si todo sale bien, haremos la presentación el 28 de abril. El libro está concluido, creemos que será un lindo regalo para todos los stronguistas.