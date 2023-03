La llegada de Juan Carlos Arce llamó la atención en Bolívar; conocen de la calidad que tiene el ex jugador de la Academia, que es una alternativa para Blooming este domingo (19:30). Los celestes paceños no se confían y pondrán una atención especial al jugador.

“Todos sabemos la categoría del ‘Conejo’, es influyente en el grupo, sabemos la calidad de persona que es y lo que puede aportar, puede que llegue en un momento justo para ellos; el profesor irá analizando lo que puede hacer Blooming”, afirmó Jesús Sagredo ayer.

Luego de la victoria ante Oriente Petrolero (4-0) los celestes van a Santa Cruz, donde tendrán que sumar si no quieren alejarse del líder The Strongest. Para Sagredo será un partido especial, enfrentará a su ex equipo y si Beñat San José lo decide también tendrá que detener al ataque que comande el “Conejo” Arce.

“Esperemos que me toque estar el domingo, (Arce) es un jugador importante, todos conocemos su capacidad. Será trabajo del profesor plantear el partido”, recalcó.

Dentro del esquema que presentó el último partido el entrenador de la Academia, los jugadores aseguraron que se sienten más cómodos con una línea de tres en el fondo.

Para Nicolás Ferreyra el 1-3-5-2 les permite tener más opciones en ataque y mostrarse sólidos en la defensa. “Con línea de tres nos sentimos más cómodos, nos da muchas alternativas, nos agarra bien plantados a la hora de las transiciones. El esquema lo arma el profesor, pero con línea de tres nos sentimos conformes”, repitió.