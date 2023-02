Bolívar presentará variantes –con relación al equipo del debut ante Guabirá- según se pudo constatar en el entrenamiento que efectuó el primer plantel en el estadio Hernando Siles, donde cumplió su preparación.

El director técnico de Bolívar, Beñat San José, comenzará a dar pie a las rotaciones, a fin de poder librar la competición en varios frentes este año.

Está claro que la Academia tendrá rotaciones en los partidos, para la segunda fecha se advierte al menos seis cambios en el onceno, siendo la principal variante el reingreso de Leonel Justiniano, capitán del equipo, quien no estuvo en el equipo titular ante los “azucareros”.

“Habiendo tantos partidos, sin duda vamos a rotar. No veo dos equipos, iremos mezclando, tomando en cuenta a la Selección, hay que tener cuidado con las cargas y, por supuesto, que habrá rotación”, dijo en tono reiterativo San José. El timonel también fue claro de que tendrán cuidado en lo físico, pues no se está al 100 por ciento, por la exigencia que tuvieron después de estar parados por tres meses.

Bolívar trabajó ayer en el estadio Hernando Siles. El cuerpo técnico hizo énfasis en la parte táctica, en la que se vio varios probables cambios, desde el pórtico, en el que Rubén Cordano entró en lugar de Carlos Lampe.

En la defensa están ratificados la dupla de centrales con Luis Haquín junto a Bryan Bentaberry, los cambios se darán por ambas bandas, por la derecha, en lugar de Yomar Rocha estuvo Jesús Sagredo, por la izquierda Jhon Jairo Velasco será el debutante y el Sub-20 del equipo, que ocupará el puesto de Roberto Carlos Fernández.

En el medio también se vieron dos cambios, el único jugador que ratificó el entrenador fue Carlos Melgar, mientras que en lugar de Gabriel Villamil entró Ramiro Vaca y en la posición de Fernando Saucedo, Leonel Justiniano.

“En el medio tenemos muchos jugadores y hay competencia sana, todos trabajamos para jugar, los que están afuera igual, se ha sentido el apoyo del compañero y la confianza de los jugadores es importante para la victoria”, expresó Villamil.

En el ataque, Carmelo Algarañaz comandará la ofensiva junto a Pablo Hervías y Gabriel Poveda. El brasileño ingresa en lugar de Ronnie Fernández, no obstante el chileno tuvo buena actuación en el partido ante Guabirá, al parecer tiene alguna molestia. Aún no se conoció un parte médico y el jugador reconoció que jugó con un malestar estomacal en Montero.

El sistema

El sistema táctico se mantiene con el 1-4-3-3. El español San José quiere que su grupo se consolide siendo ofensivo, algo que de momento pese a algunas falencias le dio resultado para sumar en Montero.

Bolívar es tercero en la tabla de posiciones, llega motivado al encuentro frente al inmobiliario, si bien la siguiente fecha se enfrentará a The Strongest, lo que los celestes pretenden es sumar de a tres y llegar con más tranquilidad a ese cotejo.

“Este mes y medio que he estado trabajando con él (Beñat San José) me ha hablado mucho y me siento cómodo y adaptado, quiero ayudar al equipo para lograr lo que nos hemos trazado, estamos trabajando duro”, dijo Ramiro Vaca.

Bolívar cerrará prácticas hoy por la mañana en su Centro de Alto Rendimiento y concentrará de inmediato.