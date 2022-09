El exatigrado Rodrigo Amaral fue sancionado con tres meses de suspensión. Según el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), “la norma no establece que una suspensión sea válida sólo en el país” .

Luego de casi seis meses, el TDD emitió ayer el fallo del caso. Según la resolución, “se lo sanciona con la suspensión por el lapso de tres meses” al exjugador de The Strongest.

“La norma no establece que una suspensión sea válida sólo en el país, pero yo no puedo hablar mucho del tema puesto que el tribunal no se encarga de ejecutar las sanciones”, detalló una fuente del tribunal.

El 14 de marzo de este año, en el primer superclásico entre Bolívar y The Strongest, el uruguayo hizo unos gestos en contra de los árbitros. El departamento legal del club Bolívar denunció el hecho, pero los abogados del Tigre retrasaron lo más que pudieron la declaración de su defendido para que siga jugando el primer semestre.

“En consecuencia, se lo sanciona con la suspensión por el lapso de tres meses, considerando que existe pluralidad de infracciones. En cuando a los demás cargos presentados en su contra se lo declara absuelto”, dice parte de la resolución.