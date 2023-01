Sandra Valencia, el próximo 4 de marzo, si no existe ningún inconveniente en el camino, se convertirá en la presidente de Aurora y será la tercera mujer al mando de un club en el fútbol profesional boliviano después de Danitza Soliz de Real Tomayapo y Jenny Montaño de Independiente.

El viernes finalizó el plazo para la presentación de candidaturas en el proceso eleccionario del club celeste y el único frente que se presentó fue el que lidera Valencia.

“Para mí es un reto muy importante porque amo al club Aurora. Voy a poner todo de mi parte para hacer las cosas como se tienen que hacer, tengo un equipo de trabajo que va a poner lo mejor de sí”, dijo Valencia.

La dirigente confirmó que quienes la acompañarán en este directorio serán Mirko Cornejo, Ivana Valencia, Jaime Cornejo, Roly Pardo, Alberto Iriarte, Alejandro Pérez y Fabio Valdivia.

Valencia además aseguró que si el viernes se hubiera presentado otra plancha, ellos no se habrían inscrito para las elecciones. “Hemos esperado hasta las 13:10 y no hubo ningún otro candidato. Si nosotros hubiéramos visto a otra plancha no nos íbamos a presentar”, sostuvo Valencia.“Tengo un reto muy importante. Pido a toda la familia aurorista me apoye, porque para salir adelante tenemos que trabajar todos unidos. No me gusta hablar mucho, sino trabajar callada, tengo muchos proyectos en mi mente para hacer en estos cuatro años”, finalizó.

La venta de las credenciales de la temporada 2023 continúa en Aurora. La novedad es la venta de abonos para la tercera edad a 490 bolivianos.