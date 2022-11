Saucedo: “Quiero ser campeón con el Tigre por el año que tuvimos”

Fernando Saucedo “deshoja margaritas”. El cruceño tiene ofertas de los “clubes más importantes del país”, The Strongest y Bolívar, pero prefiere tomarse su tiempo, primero quiere ganar la corona del torneo Clausura con el Tigre y luego decidir su futuro.

El mediocampista la tiene clara, ayer habló de sus prioridades y de las condiciones que debe reunir el club en que jugará el siguiente año, ya que su meta es ganar títulos, más que otras cosas.

“La oferta es real. Estoy agradecido con la vida y con el fútbol por tener ofertas de los equipos más importantes del país, me siento privilegiado. Pero voy a hacer lo de siempre, iré a la Iglesia del Divino Niño en Santa Cruz durante las vacaciones, le pediré que me ayude a tomar la mejor decisión”, afirmó el Menona.

Remarcó que en este momento “quiero ser campeón con el Tigre por el año que tuvimos, por el año que tiene mi equipo y por todo lo que me brindaron”. Saucedo, además, tiene contrato vigente con el club, el que finaliza el 31 de diciembre.

“Soy una persona agradecida con la vida, porque puedo jugar en los mejores equipos de Bolivia... En este momento de mi vida la plata no es importante, soy un tipo ordenado que pudo estructurar varias cosas que me dan ingresos, la plata no es lo que me mueve”, apuntó el futbolista.

Agregó que el presidente del club atigrado, Héctor Montes, tiene conocimiento de la oferta celeste y además que el club le hizo una propuesta para renovar, “ambas son parecidas, pero no decidí nada”.

“La decisión la tomaré pensando en mi tranquilidad, iré donde pueda mostrar mi mejor fútbol y donde pueda conseguir mejores cosas, conseguir títulos es lo que me mueve”, apuntó Saucedo.

Pero el volante no es el único jugador del Tigre que termina contrato al final de la temporada. Jair Reinoso, Ismael Benegas, Gabriel Esparza, Martín Prost, Gabriel Valverde, Jaime Villamil, Enrique Triverio, Jaime Arrascaita y Saúl Torres concluirán su vínculo con la institución, aunque este último ya tiene acuerdo con el Decano, solo falta la firma de contrato.

Los de Achumani también están en tratativas con el entrenador Claudio Biaggio, quien tendría una oferta de un equipo nacional para 2023.

Mientras tanto, los de Achumani continúan con su labor a la espera de que se reinicie el torneo Clausura, una vez que la Conmebol ordenó que se cumpla con las 30 fechas del certamen para realizar la distribución de los premios internacionales para 2023.

Los aurinegros cumplieron una labor con balón en su estadio que está ubicado en la zona de Achumani. Adrián Jusino, que superó una lesión a nivel de la rodilla, trabaja a la par de sus compañeros.