Sávio mejora y retornará al ataque de la Academia

El atacante brasileño Bruno Sávio está a disposición del cuerpo técnico para reaparecer el lunes en el equipo titular de Bolívar que recibirá al cuadro de Wilstermann por la quinta fecha del torneo Clausura, desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles.

Sávio no jugó el pasado sábado frente a Independiente, en Sucre, debido a una contractura muscular que le impidió ser parte de la delegación académica; sin embargo, para el lance contra los aviadores ya estará a disposición del técnico Antonio Carlos Zago.

En cambio, aún se aguardará por la recuperación de Diego Bejarano y Alberto Guitián, que no pudieron terminar el partido con los capitalinos por unas dolencias producto “del mal estado de la cancha” del estadio Patria.

Otro que se recupera es el brasileño César Martins, quien tuvo una infección pulmonar que ya se encuentra en tratamiento. El zaguero admitió que “la pasé muy mal, tenía 39 grados de fiebre, me hice un PCR y salí negativo, pero seguía con dolores en el cuerpo, gripe y fiebre, entonces mi mujer me lleva a un médico particular y como tengo asma tengo que tener un cuidado mayor, me recetó cosas para que vaya mejorando, la pase mal”, declaró Martins al programa FM Bolívar.

Los celestes no juegan desde el 12 de junio pasado en La Paz, debido a que el campo de juego del estadio Hernando Siles ingresó en un mantenimiento de tres semanas y las primeras cuatro jornadas las disputó en el interior del país, con nueve puntos sumados de 12 que estuvieron en disputa.