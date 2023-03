”Cuando diga ‘no me siento’, ya veré que hago; intentaré convencerlo, pero es lo que hay... Mientras tanto, creo que es feliz adentro de la cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. De mi parte, no hay debate”, agregó el técnico santafesino.

Respecto a las muestras de cariño hacia Messi y hacia otros jugadores de la selección, Scaloni señaló que le parece algo “hermoso” y que los futbolistas “necesitan” sentir ese afecto.

”Lo de Leo me parece hermoso. Él merece todo ese cariño, él y todos los jugadores que están acá merecen salir a la calle y recibir ese cariño, porque no lo han podido vivir, se han ido a sus clubes... Me parece que eso les acerca mucho más, y que lo necesitan”, reconoció el entrenador.

”Y Leo, aunque sea el mejor de todos, también necesita ver que su gente lo quiere y que pasa lo que pasa cuando él viene acá. Me parece hermoso, algo que le quedará para siempre”, añadió.