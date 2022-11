Se acerca el final del contrato de Biaggio y aún no hay firma

El Tigre prosigue con sus entrenamientos a la espera de la reanudación del torneo Clausura, aunque la actual coyuntura social ha generado la demora en la conclusión del certamen y dos problemas adicionales, por lo cual los jugadores muestran ansiedad por volver a jugar, además que se acerca al final del contrato con el DT Claudio Biaggio.

Todos los días, los jugadores consultan a la dirigencia en cuanto a la reanudación del certamen y reciben la misma respuesta negativa.

La dirigencia espera resoluciones, no tiene problemas en el aspecto contractual, porque todos los futbolistas terminan su contrato en diciembre. El único que no es el DT Claudio Biaggio, cuyo contrato finaliza el 18 de noviembre. Si bien se ha entablado la conversación entre la dirigencia y el entrenador, Biaggio quiere irse a Argentina con todo resuelto en lo contractual.

Enrique Triverio y Cristian Esparza, jugadores argentinos que a fin de diciembre culminan su situación contractual con el Decano, buscan resoluciones. Los dos están en planes para renovar de cara a la próxima temporada, aunque el aspecto económico es fundamental para ello.

El defensor central Ismael Benegas expresó ayer su deseo de continuar en The Strongest. Comentó que inició los trámites de naturalización y espera que ello ayude para seguir en el conjunto de Achumani.

Confirmó que su contrato con el club finaliza el 31 de diciembre y que los dirigentes no se acercaron para negociar una posible continuidad.

“No se me acercaron para hablar todavía. Estoy haciendo los papeles para ver si me sale la nacionalidad y espero que eso me ayude”, señaló a la salida del complejo atigrado.

Apuntó que, más allá de su deseo de quedarse, todo depende de lo que digan los dirigentes, si es que ellos quieren contar con él durante la siguiente temporada.

En las últimas horas, comenzó a sonar el nombre de Facundo Suárez como una alternativa para reforzar el ataque atigrado, aunque el jugador tiene una oferta para renovar con Oriente Petrolero.

Se especuló con que Jonathan Cristaldo, quien milita en Independiente de Sucre, también recibió un llamado.

Mientras tanto, el primer plantel del aurinegro continuó ayer con su labor en el estadio Rafael Mendoza. Sin embargo, el pedido de que comiencen las vacaciones parece masificarse en el conjunto, ya que Ismael Benegas expresó su deseo de que comience el descanso.

“Seguimos trabajando, pero merecemos un descanso porque acarreamos muchos partidos. Nos merecemos un descanso”, dijo el central.

Argumentó que desde su llegada al país las fiestas de fin de año las pasó jugando.