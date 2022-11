Se podría plantear un torneo 2023 con 18 clubes

Un Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es la instancia que debe autorizar el incremento a 18 clubes en la División Profesional, esto pasará imprescindiblemente por una modificación al estatuto que tiene esta entidad y que en el momento sólo contempla la presencia de 16 clubes en primera.

La posibilidad de aumentar a 18 clubes quedó abierta ante la eventualidad de que no se reinicie el campeonato Clausura y el torneo quede concluido en la fecha 24. Como consecuencia de ello, Universitario de Sucre tendría que perder la categoría al tener sólo 39 unidades, dos menos que la “U” de Vinto, en la tabla acumulada del año. Pero, como se planteará que no haya descensos, ambos seguirán en la División Profesional, al igual que los dos ascendidos de la Simón Bolívar, sumando 18 en total. El titular de la FBF, Fernando Costa, admitió que “esa es una situación que analizaremos y debatiremos en su momento”, sostuvo el dirigente, quien no quiso abundar en más detalles porque conoce que la decisión no pasa por el Comité Ejecutivo, sino por un congreso. Si se llega a cumplir ese extremo, sería la primera vez desde que se juega el fútbol profesional (1950) que un torneo se juegue con 18 clubes.

Con dos clubes más, también se deberá revisar el contrato de televisión con la empresa Tigo, que hoy paga un monto por transmitir los partidos de 16 instituciones. Entretanto, desde Sucre el titular de Universitario, Peter Campos, afirmó que “no nos van a sorprender cómo pasó en 2018, cuando en cinco días nos quitaron puntos y nos descendieron”.