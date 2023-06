Marco Antonio Etcheverry rompió relaciones con sus compañeros de selección de 1993-94, Erwin Sánchez y Milton Melgar, quienes habrían afirmado que el “Diablo” se vendió a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El exfutbolista se expresó, a través de un video, que colgó en sus redes sociales, en el que incluso manda a la m... a los exdeportistas.

“Qué tristeza más grande, dos compañeros míos de 1993-94. Erwin (Sánchez) vos que creciste conmigo en la academia Tahuichi, Milton (Melgar) a vos que siempre te apoyé, fui a Buenos Aires por ti. No me invitaron al partido con Chile porque vos dices que soy un vendido a la FBF, nunca fui porque te avisé todo, no soy maricón”, expresó Etcheverry.

También calificó a Sánchez y Melgar como “maricones” porque no lo invitaron al compromiso que tienen mañana en la Mutual.

“No invitaron a su amigo. Supuestamente era su amigo cuando ponía la cara se pueden ir a la mierda”, finalizó Marco Etcheverry en el video.