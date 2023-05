Tras el empate de Always Ready con Real Tomayapo, el director técnico Claudio Biaggio se despidió de su plantel, según trascendió al final del partido.

El técnico estuvo molesto por lo que pasó en la cancha, puesto que su equipo se perdió oportunidades de gol, lo que le pasó factura con el resultado, que si bien fue un empate vuelve a resignar unidades en condición de local.

Los jugadores asumieron la responsabilidad de lo que pasó y le pidieron que no se vaya, y siga al frente del plantel, según mencionaron al final del encuentro.

La salida del técnico no está definida, hay una posibilidad que se quede, el entrenador cuenta con el respaldo de los jugadores, también acotaron fuentes albirrojas.

Otras fuentes del plantel confirmaron que Biaggio les dijo que no sabe qué más hacer, que no lo entienden y no puede encontrarles la vuelta, esa fue la razón de su despedida.

Se prevé –por ello- que el plantel trabaje este miércoles por la tarde, ya los jugadores le pidieron a Biaggio que dirija la práctica y no los deje, según confesó uno de ellos. El DT no respondió por ahora, aguarda la reunión con la dirigencia.