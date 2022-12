¿Seguirá Soria en el cuerpo técnico de Beñat San José?

No está confirmada la presencia de Vladimir Soria en el nuevo cuerpo técnico que comandará Beñat San José por las siguientes tres temporadas, en el club Bolívar.

Al máximo ídolo que tienen los celestes, no le han confirmado si seguirá formando parte del grupo de colaboradores estrechos que tendrá el entrenador español.

“No he hablado nada, no sé nada, no tengo ningún contacto con nadie”, aseguró ayer Soria en un breve contacto que tuvo con este medio.

El excapitán de la Academia retornó hace un par de años a la entidad luego de la salida del argentino Claudio Vivas. Por algunos partidos estuvo al mando del equipo junto a Wálter Flores; posteriormente trabajó de cerca junto a los técnicos José Ignacio González y el último año y medio con el brasileño Antonio Carlos Zago.

Hace seis años, cuando Beñat San José comenzó su primer ciclo en Bolívar, Soria hizo una pausa en su tarea, ya que el Vasco llegó con su cuerpo técnico con el que obtuvo el bicampeonato de 2017.

Soria es el entrenador más exitoso de la historia del club Bolívar, bajo su mando los académicos jugaron la única final internacional, frente a Boca Juniors en la recordada Copa Sudamericana de 2004.

Extraoficialmente se pudo establecer que el nuevo estratega de los académicos tendrá a Gastón Lloveras como su preparador físico, pero en los otros cargos tendrá a otros colaboradores. Ya no trabaja en su grupo el asistente de arqueros, Mauro Machado.

Sin declaraciones

Este medio pidió contactarse con el técnico Beñat San José para conocer mayores detalles respecto a su retorno. El DT contestó a través de un mensaje que no tenía problemas en conversar con Campeones, pero pidió gentilmente que la entrevista sea coordinada con el departamento de prensa.

Desde esa repartición se hizo conocer que no existirá ningún contacto previo con el técnico “hasta que se produzca su llegada a la sede de Gobierno” y sea presentado oficialmente por la dirigencia celeste. Se estima que San José Gil esté hasta el fin de semana en La Paz para coordinar la pretemporada y las incorporaciones que tendrá el equipo para encarar los torneos de 2023.