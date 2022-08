Según el DT Illanes, en Wilster falta trabajo físico

El director técnico de Wilstermann, Alberto Illanes, aseguró ayer que debe trabajar más en la parte física, ya que las actuales condiciones de los jugadores no alcanzan para que puedan rendir de manera adecuada en la dinámica y modelo de juego que pretende implementar en el plantel.

“El trabajo físico tiene una relación con la dinámica de juego y con el modelo de juego. A mí me gusta atacar, generar fútbol a partir de la salida, no me gusta tirar el balón, entonces necesito muchos desmarques, movimientos intensos, mucho más en zona de gestación y muchísimo más en zona de finalización. Entonces esa forma de juego amerita tener un rendimiento físico más exigente”, explicó Illanes.

Pero el DT dejó en claro que no está haciendo una crítica al trabajo del anterior técnico, porque si “para el otro entrenador le servía el plantel como estaba, está bien, pero mi forma de trabajar claramente exige mayor rendimiento físico”.

Illanes comentó que debido a la exigencia en el partido ante Oriente, algunos jugadores solicitaron su cambio porque estaban acalambrados, como es el caso de Adriel Fernández y José Vargas. “Eso significa que debo trabajar más en la parte física, en la dinámica de juego, en la intensidad de juego que buscamos, porque así me gusta jugar a mí, mis equipos siempre han jugado así”, aseguró.

En tanto, el volante Willie Barbosa aún no podrá volver para el partido ante Nacional Potosí de este domingo porque aunque se incorporó al trabajo con el resto del grupo, de acuerdo al informe que dio el técnico Illanes “todavía no está al 100%, ni siquiera a un 90%”.