Seis Sedede piden las cosas claras para alquilar estadios

Representantes de los sies Servicios Departamentales del Deporte (Sedede) buscan mejores condiciones para alquilar sus escenarios deportivos a los clubes. Los ejecutivos de estas entidades se reunirán mañana con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para “poner las cosas claras”, incluso adelantan que analizarán si les conviene ceder el uso de los estadios a los equipos que juegan en la División Profesional.

Julio Tórrez, director del Sedede de La Paz, informó ayer que existe inquietud en seis reparticiones del país por las presiones constantes que sufren por los ambientes que se utilizan y por los ingresos mínimos que deja cada una de las jornadas del campeonato.

“Nos vamos a reunir con el señor Costas para hablar de estos temas, hay que poner las líneas bien claras con la gente de la federación. Nuestra posición es conjunta para tener mayor fuerza y ver si nos conviene a las gobernaciones alquilarles los escenarios deportivos”, subrayó Tórrez, en representación de las otras cinco reparticiones.

De cada encuentro que se disputa en los estadios que son de las gobernaciones, los Sedede se quedan con el 10% de la recaudación total, pero según los administradores de los escenarios, en muchos casos los montos que se reciben no llegan a cubrir los gastos mínimos de cada jornada futbolística.

A ello se suma el reclamo de que la FBF cedió los derechos de televisión y publicidad estática a Telecel y cuando existe un partido, sólo están los anunciadores de los derechos. “Ellos parecen los dueños de casa y a nosotros no nos llega nada. Por el tema de la televisación merma la cantidad de gente en los estadios y no recibimos casi nada de las recaudaciones, a no ser que sea un clásico”, agregó.

En el caso de La Paz, Tórrez contó que se exige a su dirección contar con otra sala VOR, pese a que ya existe una en el Siles, que fue aprobada por la Conmebol para los encuentros internacionales.

“No es posible darles otro ambiente, ya hicimos una inversión alta”, apuntó.

Los directores de los Sedede de Cochabamba, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Sucre y La Paz estarán en el encuentro de mañana con el titular de la FBF, Fernando Costa.