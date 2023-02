El defensa Sergio Ramos anunció este jueves mediante un comunicado su retirada de la selección española, con la jugó 180 partidos en categoría absoluta, revelando que el seleccionador Luis De la Fuente le había trasladado que no entra en sus planes.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy (jueves) recibió la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continuar mi carrera deportiva”, afirmó el actual jugador del París Saint-Germain en el inicio de un texto que se difundió a través de las redes sociales.

Sergio Ramos, que cumple 37 años en marzo, ha vivido la etapa más gloriosa de la historia del equipo nacional español, formando parte de los planteles que conquistaron el único Mundial de ganado por España, en Sudáfrica en 2010, y dos Eurocopas de manera consecutiva ( Austria/Suiza-2008 y Polonia/Ucrania-2012).

Es el jugador más veces internacional con España, con sus 180 partidos, en los que anotó 23 goles.

Debutó con la selección española en categoría absoluta en un amistoso ganado ante China (3-0) en Salamanca en 2005, a las órdenes de Luis Aragonés. Su último partido con la Roja fue en Sevilla en marzo de 2021, en un duelo ante Kosovo en las eliminatorias del Mundial de Catar-2022, una cita a la que no fue convocado finalmente por Luis Enrique Martínez.

Luis De la Fuente tomó las riendas de la selección española a finales del año pasado después de la salida de Luis Enrique unos días después de la eliminación de España ante Marruecos en octavos de final de Catar-2022.