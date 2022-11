Shakira se suma a Dua Lipa y Rod Stewart; no van a Catar

La cantante colombiana Shakira decidió no asistir a la inauguración del Mundial de Catar 2022 este domingo, tomó el mismo rumbo de Dua Lipa y Rod Stewart, quienes tampoco se presentarán en la inauguración del certamen.

El argumento de los artistas es claro: no están de acuerdo con las políticas del país organizador del evento, “que van en contra de los derechos humanos”.

Shakira aún no se pronunció, pero los diarios españoles AS y Marca aseguran que la decisión está tomada y se apoyan en la publicación de la periodista Adriana Dorronsoro, que es parte del programa “Ana Rosa”, quien aseguró “me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

Shakira estuvo en tres citas mundialistas, la primera en Alemania 2006 donde cantó Hip’s Don’t Lie, luego se presentó en Sudáfrica 2010 con su famoso Waka Waka y la última en Brasil 2014 con La La.

También se pronunció la compositora y cantante británica Dua Lipa, quien comunicó su decisión a través de sus redes sociales.

“Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos”, escribió.

Mientras tanto, Rod Stewart confirmó en una entrevista con The Sunday Times que le invitaron a participar en el Mundial, pero no aceptó.

“Me ofrecieron un montón de dinero, más de un millón (de dólares), para que tocara ahí. Lo rechacé”, afirmó.

Catar vulnera los derechos de la comunidad LGTBI, además hubo denuncias de explotación laboral de los migrantes.