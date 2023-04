En el partido jugado en el Centro de Alto Rendimiento “Guido Loayza”, el representativo de Bolívar no tuvo problemas para imponer su superioridad, anotó dos goles de camarín que sentenciaron el encuentro. Al cabo de los primeros 45 minutos, las celestes ya ganaban por 2-0, con goles de Mayli Miranda y Sandra Vásquez, a los 4 y 8 minutos respectivamente.

La Copa Simón Bolívar femenina en La Paz tuvo una jornada de bastantes goles y para todos los gustos, donde tanto Bolívar como Always Ready se hicieron respetar en casa y vencieron a The Strongest y ABB, respectivamente.

Y, en el Centro de Alto Rendimiento de Always Ready en Huarina, el equipo local no tuvo problemas para arrollar a ABB por 6-0.

Clenilda da Silva y Yoselín Portales fueron las figuras del elenco albirrojo. La primera anotó tres goles (38, 47 y 65’) y la segunda dos (13 y 45’). Y, el sexto tanto fue anotado mediante un autogol de la jugadora Nayeli Condori.

Las albirrojas han logrado el pleno de puntos, con 12 unidades están a un punto de lograr la clasificación a la siguiente instancia.

A Always Ready le siguen tanto Bolívar como The Strongest, ambos con 6 unidades. La lucha por el segundo lugar será entre los dos tradicionales rivales, a dos fechas del final de esta fase del campeonato. ABB ya no tiene ninguna chance de clasificar.