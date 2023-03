Always ante Magallanes en busca de lograr la hazaña

Los mejores resultados en la sede de Gobierno se dieron ante rivales venezolanos con un 88% de victorias y Uruguay con el 70%.

El mejor porcentaje de goleadas de cuatro o más goles de diferencia es con los venezolanos con un 63% en relación a los partidos disputados frente a elencos chilenos, solo se pudo vencer dos veces de 17 enfrentamientos por esta diferencia: el año 1984 Bolívar (5) O’Higgins (1) y el 2017 The Strongest (5) Unión Española (0), pero ambos triunfos fue en fase de grupos y no en llaves directas como la que tiene hoy Always Ready.