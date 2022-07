Sólo Conmebol puede frenar los comicios en The Strongest

Limbert Cardozo, titular de la comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), explicó ayer que el proceso electoral en The Strongest continúa y el único ente que puede pararlo es la Conmebol.

Ejemplificó con lo que pasó con los comicios de la FBF en 2017, cuando por mandato de la Conmebol y la FIFA fueron suspendidos.

“Si la Conmebol se manifiesta, se puede paralizar”, aseveró Cardozo, a tiempo de señalar que los socios del Tigre pueden recurrir a esa instancia.

“El proceso eleccionario es de conocimiento de la Conmebol desde que hicieron una denuncia por usurpación de funciones que quedó en nada, porque no encontraron ninguna responsabilidad. Más bien nos mencionaron que debemos seguir trabajando y ésa fue la razón por la que sacamos la convocatoria”, afirmó a Página Siete. Remarcó que los clubes y asociaciones afiliadas a la FBF y la Conmebol son los que tienen que acatar la normativa, “no es al revés”. Añadió que los de Achumani no cumplieron con las disposiciones porque no tienen adecuado su estatuto.

“Las elecciones corren de acuerdo con calendario porque no hubo apelación o impugnación”, indicó Cardozo un día después de la asamblea de socios en el Tigre, en la que se determinó pedir nuevas elecciones.

En la junta también se exigió que los candidatos habilitados para las justas, Ronald Crespo y Héctor Montes, declinen; al respecto, el titular de la comisión electoral señaló que “si lo hacen tendrían que presentar una justificación y es un riesgo, porque con todos los problemas que hay vamos a pasar un informe a la Conmebol”.

Calificó de riesgosa la postura que asumieron los socios de la institución sin conocer el estatuto en vigencia.

Los hinchas y socios pidieron la renuncia de Crespo a la presidencia del club. Cardozo aclaró que es el único presidente reconocido hasta que haya elecciones en el atigrado.

“Es imposible que ellos pongan a otro representante. La implementación del código electoral tiene ese objetivo, de que no exista ese tipo de nombramientos por aclamación u otro tipo; la única forma de cambiar presidente es a través de las elecciones”, finalizó.