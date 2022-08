Soria aclara que sigue en lucha por silla del Rojo

Gary Soria, único candidato a la presidencia de Wilstermann, dijo que no abandonará su carrera para convertirse en el titular de club, en las elecciones que están programadas para el domingo 21 de agosto.

“Nada es verdad” fue la respuesta que dio Soria ante la consulta sobre si los rumores que existían acerca de que estaría analizando si continuaba o no en la carrera a la presidencia. “Nosotros estamos firmes, no vamos a dejar al club, tampoco vamos a permitir que injerencias externas hagan daño a nuestro club. Nunca pasó por mi cabeza renunciar, yo me iré de Wilstermann cuando ganemos un campeonato internacional”, señaló Soria a Dosis de Fútbol.

El jueves circularon en las redes sociales unos documentos en los que se mostraba que las arcas del club estarían vacías en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Soria aseguró ayer que esta información es falsa. “No es real la cifra que sacaron. Si no hubiera dinero, no tenemos ningún problema porque nosotros ingresamos para salvar al club. Partiendo de ese punto se debe informar que cuando entramos al club no había ni un boliviano en las cuentas; es más, clausuraron cuentas por deudas”, declaró.

El candidato ya dirige los destinos del club desde la asamblea de socios del 31 de mayo, aunque su presidencia será oficializada después de las elecciones.

Por este motivo aún dependen de las firmas de Gróver Vargas y Renán Quiroga, quienes aún son oficialmente parte del directorio del club Wilstermann y tienen acceso a todos los documentos de la institución. Es por este motivo que creen que los documentos que el jueves circularon en las redes fueron filtrados por ellos en medio de “una guerra sucia”.