Soria pedirá liberar audios del VAR por caso el Pipo

Gary Soria, único candidato a la silla presidencial de Wilstermann, sostuvo que el club solicitará la liberación de los audios e imágenes que se registraron en el VAR durante la expulsión del arquero Arnaldo Giménez en el partido del lunes ante Bolívar.

Soria además explicó que además se iniciarán acciones contra el árbitro orureño Gery Vargas, quien fue el juez que dirigió el cotejo entre Bolívar y Wilstermann. “Estamos analizando cuáles serán las acciones que asumiremos. Pero es un hecho que solicitaremos los audios del VAR”, confirmó Soria sobre el tema.

Según el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia de Wilstermann, la expulsión de Giménez fue injusta. “Es una vergüenza, que por una decisión personal toma la decisión de no ir al VAR y confiar en gente inepta que está ahí arriba. La gente del VAR tiene que hacer mejor su trabajo, no perjudicar así a los equipos, porque a nosotros nos perjudicó en nuestro mejor momento. Vienen, me expulsa de esa manera, en la imagen está más claro que nunca, que no lo toqué en ningún momento a Roberto Carlos (Fernández), que él salta y se tira y al final me terminan expulsando”, dijo el guardameta Giménez.

A través de un comunicado, la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), a tiempo de rechazar las declaraciones del arquero, anunció que “nos reservamos el derecho de seguir acciones legales que la justicia deportiva nos permite”.