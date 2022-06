Superclásico de Bolivia para romper el maleficio

Bolívar y The Strongest se encontrarán mañana en el superclásico 291 en la historia del profesionalismo. La Academia intentará sumar su anhelado título 30, esquivo desde hace tres años, y el Tigre su corona 16, que no puede atrapar desde hace ocho campeonatos.

Será un duelo con los dos mejores equipos del torneo Apertura 2022. En la fase de grupos, Bolívar ganó su grupo con 37 puntos; de manera anticipada logró la clasificación a la siguiente fase y dejó detrás una marca imparable de goles con un total de 37, en 12 triunfos, un empate y tres derrotas. Recibió nueve.

En los cuartos, ante Oriente, y en las semis, contra Blooming, convirtió ocho y recibió tres. En total, el equipo celeste suma 50 tantos y 12 en contra. Bruno Miranda, autor de nueve goles. Bruno Sávio y Francisco da Costa están detrás con ocho.

Mientras que en la ronda de series, el Tigre acumuló 21 goles y recibió 11 en el grupo A. Nacional Potosí (31), Oriente Petrolero (22) y Real Santa Cruz (22) fueron los otros destacados. Se clasificó como segundo, después de siete triunfos, seis empates y tres derrotas. En los cuartos de final y en la semifinal convirtió 11 y recibió dos. Llega a la final con 32 conquistas y recibir 13.

Historial

En la historia del profesionalismo, Bolívar acumuló 29 coronas: 1950, 1953, 1956, 1966, 1968, 1976, 1978, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 2002, 2004 (A), 2005 (A), 2006 (A), 2009 (A), 2011 (AD), 2013 (C), 2014 (A), 2015 (C), 2017 (A), 2017 (C) y 2019 (A). The Strongest sumó 15: 1952, 1964, 1974, 1977, 1986, 1989, 1993, 2003 (A), 2003 (C), 2004 (C), 2011 (A), 2012 (C), 2012 (A), 2013 (A) y 2016 (AD).