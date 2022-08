$!Suspenden a jueces VAR y Prost no ve mala intención

El delantero de The Strongest Martín Prost identificó como involuntarios los errores que los jueces VAR cometieron el sábado en el duelo que su equipo ganó por 2-0 a Royal Pari. La comisión arbitral de la Federación Boliviana de Fútbol no coincidió con el jugador y suspendió indefinidamente a dos réferis.

Los jueces VAR Juan Nelio García y el asistente José Antelo fueron castigados por no sancionar una posición adelantada del Tigre durante el encuentro con Royal Pari en Santa Cruz. Se argumentó que ambos cometieron un error en la regla 11 al trazar una línea con el último defensor del inmobiliario y no así con el penúltimo, “para luego validar un gol de The Strongest”.

Prost justificó ayer que “el otro día nos dieron una charla muy importante, en la que ellos (los jueces)” explicaron sobre “la forma en que funciona o se maneja el VAR. Cuando lo vez del lado de ellos es comprensible, porque se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos en el campo de juego y lo que entiendo es que no hay que juzgar a nadie porque nadie lo hace con mala intención”.

Se le consultó sobre los reclamos que hizo el director técnico de Bolívar, Antonio Carlos Zago, e indicó que prefiere no meterse en esas cosas y solo hablar de su equipo.

“Jamás pondría en tela de juicio la integridad de un profesional, de alguien que está en el VAR o de quien está en el campo de juego, porque detrás de ese profesional hay una familia, hijos, un trabajo que defender. No quiero meterme en esas cosas que son un hilo delgado”, reforzó Prost.

El delantero explicó que en el campeonato les anularon “cuatro o cinco goles” que considera eran legítimos, incluso para el asistente de línea, pero “cuando trazan la línea se ve que no y obviamente lo entendemos y no nos sentimos perjudicados ni mucho menos, aceptamos las condiciones en las que se trabaja”.

Acotó que en el país el VAR es una herramienta nueva, por lo que se tiene que tener paciencia con su implementación.

Hacia el mismo lado apuntó el técnico Claudio Biaggio, quien afirmó que prefiere no hablar de los rivales y que se trata de jugadas que pasaron en varios partidos.

El Tigre retornó de Santa Cruz el pasado sábado por la noche y ayer por la mañana volvió a los entrenamientos en su reducto de la zona de Achumani, donde realizó la labor de recuperación. No se informó sobre bajas ni lesionados en el cuadro de Achumani.