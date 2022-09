Técnico de Senegal ya le ganó a Bolivia en 2002

Aliou Cissé ya sabe de ganarle a Bolivia, el actual entrenador de Senegal ya lo hizo hace dos décadas, cuando era el capitán de su seleccionado que superó a Bolivia por 2-1 en partido amistoso disputado en la ciudad de Dakar.

El único antecedente entre ambas selecciones se remonta al 27 de marzo de 2002, cuando Senegal estaba en puertas de jugar la Copa del Mundo Corea-Japón y la Verde había sido eliminada meses antes del evento. Para enfrentar a los senegaleses, el DT Carlos Trucco no pudo disponer de los jugadores de Bolívar, The Strongest y Oriente , que estaban disputando la Copa Libertadores; además de Julio Baldivieso y Ronald García, que estaban en el exterior y no consiguieron el permiso respectivo.

Entonces, a Trucco no le quedó otra que armar un equipo con varios rostros nuevos y en el que los más experimentados eran Carlos Arias, Eduardo Jiguchi y Franz Calustro.

La alineación que presentó la Verde estuvo integrada por Arias, Wilson Escalante, Jiguchi, Neil Rivero, Johnny Nay, Calustro, Diego Bengolea, Raúl Gutiérrez, Javier Guzmán, Carlos Suárez y Augusto Andaveris en la ofensiva. Luego ingresaron Juan Carlos Melgar, Percy Gil, Adrián Cuéllar y Luis Marín Camacho, actual DT de Royal Pari.

Senegal lo hizo con Sylva; Omar Daf, Aliou Cisse, Lamine Diatta, Ferdinand Coly, Salif Diao, Pape Bouba Diop, Sylvain Ndiaye, Khalilou Fadiga, Mamadou Niang y Diouf.

Diop marcó el primero a los 42’, empató el juego Diego Bengolea antes del descanso (47’) y Niang a los 20’ del segundo tiempo cerró la cuenta.