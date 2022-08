Técnico Zago observa que sólo se cuestiona a Bolívar

Antonio Carlos Zago salió al paso para defender a su equipo de las críticas que recibió por el rendimiento irregular que había mostrado antes de la goleada que su equipo propinó a Aurora por 4-1, en Cochabamba.

El entrenador brasileño sostuvo que no ve la misma crítica hacia otros equipos de la División Profesional que juegan peor que la Academia.

“Muchos otros equipos están jugando peor que nosotros y no vemos tantas críticas así como con Bolívar”, subrayó.

A Zago le molestó que se le haya cuestionado que no tuvo un plan B para romper la muralla defensiva que le planteó Oriente Petrolero en la pasada fecha, extremo que ocurrió por segunda vez en el año, con el mismo rival.

“No estoy preocupado con las críticas, me preocupa más hacer mi trabajo; no sé si me criticaron o no, lo que cuenta es que ganamos los últimos tres partidos”, agregó.

Admitió que el rendimiento que tuvieron los celestes en Cochabamba fue uno de los mejores en el torneo Clausura.

“Puede que sea el mejor partido, hemos hecho otros buenos encuentros y lo principal es que el equipo está mejorando y estamos entrenándonos bien. Cada uno siempre busca hacer lo mejor y cuando no jugamos bien es normal que critiquen”, aseguró.

Afirmó que su plantel no bajará la cabeza por algunos resultados adversos que pueda tener en el campeonato. “Siempre hay cosas que corregir y mejorar, lo más importante es que el equipo no baja la cabeza. El plantel siempre estuvo fuerte y motivado, de manera positiva. Una derrota o un empate no nos quitará las fuerzas para seguir trabajando”, apuntó.

Otra vez rotación

Zago adelantó que para el compromiso de mañana frente a Royal Pari en el estadio Hernando Siles (19:30), realizará nuevamente rotaciones en su plantilla con el objetivo de poner jugadores frescos que puedan aportar un buen rendimiento al grupo.

“Vamos a hacer rotaciones, en Cochabamba cambiamos seis jugadores y tuvimos buen rendimiento con jugadores frescos. El viernes puede jugar Guitián que está más fresco; no sé si será en el puesto de Martins o Sagredo, lo cierto es que tenemos una plantilla con grandes jugadores y cuando cambiamos el equipo no se siente mucho”, apuntó.