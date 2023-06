Juan Carlos Prado, actual número dos del mundo, estuvo ayer por la tarde en La Paz en el Club de Tenis La Paz, donde recibió el cariño de los niños, que al igual que él sueñan en grande con el deporte blanco.

Prado, actual número dos del mundo, fue invitado por el Club de Tenis La Paz para compartir unos momentos con los niños y jóvenes tenistas, además de recibir una distinción del CTLP, que con palabras de Milagros Chiappe hizo emocionar al tenista cruceño que con 18 años estuvo cerca del título de Roland Garros Junior, en París, Francia.

Los niños también le hicieron unas preguntas, luego que se abrió la ronda de consultas, cuando el instructor Sergio González destacó el tremendo rendimiento que logró Prado en Francia.

El acto se realizó en la cancha principal del Club de Tenis La Paz, donde luego de las palabras emocionadas de él pasó a firmar autógrafos y se tomó selfies con los niños, además de fotos, en un momento en el que se lo vio emocionado a Prado, quien además se dio tiempo para firmar todos los objetos que le acercaron, desde raquetas, pelotas hasta mochilas. Y, en uno de los actos culminantes, el número dos del mundo tuvo un peloteo con jóvenes tenistas del CTLP, entre ellos Diego Muñoz y Natalia Trigosso. “Es muy lindo ver a todos estos niños que están tan motivados y pidiendo fotos, la verdad que me emociona y estoy muy contento”, dijo Juan Carlos, que habló con Campeones.

¿Cambió tu vida luego de la final del Roland Garros Junior?

Sí, la verdad, me llamaron muchas personas incluso que no conocía, recibí mucho apoyo, lo que me emociona mucho.

Ahora eres dos del mundo, ¿ves lejos el número uno?

Estoy muy cerca ahora, tengo que sumar un par de puntos para ser el número uno, ahora el mejor es el belga Alexander Blockx, quien es un jugador muy competitivo, pero ahora él no va a jugar Wimbledon, así que tengo la oportunidad para ser el número uno del mundo.

¿Cuántos años que estás luchando por llegar a lo que has logrado?

Son muchos años de sacrificio, mucho entrenamiento y muchas horas. Y la final de Roland Garros fue el partido más importante que jugué, empecé un poco nervioso, el otro rival fue duro y se complicó.

¿Qué viene ahora?

La Copa Davis, donde espero hacer un buen papel, posteriormente el US Open, lo importante es que me estoy preparando muy bien, espero llegar lo más lejos posible. Estoy agradecido por todo lo que me ha sucedido.