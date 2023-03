“Para mí fue un inicio de año un tanto turbulento, que lamentablemente terminó postergando mi debut en 2023. Pero gracias a Dios he logrado mantener la cabeza enfocada en el campo y he estado trabajando duro en el día a día. Entonces este gol significa mucho para mí, no solo porque es mi primer gol del año, sino por todo lo que he pasado en los últimos meses”, afirmó Terceros.

El clásico ante el Sao Paulo también fue importante para el jugador, ya que era la primera vez que el joven vestía la camiseta número 10 de Santos , inmortalizada por Pelé.

“Nunca llegué a jugar con el 10 de la sub-20, y para mí es un honor jugar con la camiseta del Rey. Sé el peso y la responsabilidad que es. No soy muy vanidoso con los números, pero si se da el caso de que sigo usando la camiseta con el número 10, será un motivo de orgullo para mí, mi familia y mi país”, aseguró.