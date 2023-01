Always Ready contará desde hoy con su nuevo refuerzo, Adalid Terrazas. El mediocampista nacional tuvo algunos inconvenientes con su arribo que estaba previsto hace un par de días, sin embargó confirmó ayer su llegada a La Paz en las primeras horas de hoy, para de inmediato sumarse al trabajo exigente que lleva el primer plantel en el Centro de Alto Rendimiento de Huarina.

Terrazas ya manifestó que le gusta la idea sumar este nuevo desafío de su carrera en Always Ready, pese a que Bolívar y The Strongest estaban interesados en contar con el jugador, teniendo en cuenta la buena campaña que tuvo en Palmaflor. Para el futbolista de 22 años jugar en Always será una oportunidad de demostrar sus condiciones para ser convocado a la selección boliviana.

“Es hora que me pueda sumar a un equipo que me de muchas posibilidades para que llegue a la selección. La oferta más formal fue de Always Ready, es la que se concretó más rápido, en lo personal quiero estar en ese equipo, demostrar si estoy apto para la Selección”, manifestó Terrazas, en días pasados.

¿Qué pasa con Edarlyn Reyes?

Always Ready tiene a siete extranjeros en su plantel, el arquero Orlando Mosquera, el defensor David Robles, el extremo Jayro Jean, el mediocampista William Parra, que recién se incorporó al trabajo en el CAR, los delanteros Dorny Romero, Edarlyn Reyes y Marcos Riquelme.

Los siete futbolistas ya trabajan bajo las órdenes del director Pablo Godoy, existe la posibilidad de que de Edarlyn Reyes pueda salir al exterior, con lo que se mantendría el plantel con los seis jugadores que permite la norma. De quedarse el jugador existe la posibilidad que Robles se naturalice como boliviano, así lo explicó el DT Pablo Godoy.

Reyes reconoció que existe una oferta en Arabia, pero no hay nada oficial, y se debe negociar con la dirigencia del millonario, por lo que trabaja con normalidad junto al equipo. El presidente del club, Andrés Costa, aseguró que quiere al dominicano en el equipo. “Estoy agradecido por lo que dijo el presidente, es bueno que me quieran en el equipo, tengo una oferta no concreta, vamos a esperar la siguiente semana a ver qué aparece, ahora tengo contrato con el equipo y quiero trabajar de la mejor manera”, expresó Reyes.