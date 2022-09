Terrazas está en la órbita atigrada para próximo año

Adalid Terrazas se está convirtiendo en uno de los jugadores más cotizados para la próxima temporada. La anterior semana, “Campeones” de Página Siete confirmó el interés de parte de Bolívar, según el mismo jugador corroboró.

En la víspera, también se supo del interés real que tiene The Strongest por contar con sus servicios, tomando en cuenta el scouting que también ya está realizando el club atigrado con Héctor Montes a la cabeza y de cara a la próxima temporada.

Las referencias de Terrazas son de las mejores, lo que ha llamado la atención de los dirigentes atigrados que ven con entusiasmo la posibilidad de contar con el aguerrido volante mixto de Palmaflor, quien tiene contrato vigente con las “fieras” hasta 2024. Las gestiones no serán fáciles, según su representante, Rodrigo Osorio, debido a que hay al menos cinco clubes que han sondeado para contar con sus servicios en la próxima temporada. “Incluso hay dos clubes de Sudamérica que tienen buenas referencias y seguro que con el transcurrir del tiempo se conocerá algo oficial. Por el momento son sondeos, mentiría si dijera que hay una propuesta concreta, me consultaron gente amiga y les respondí”, agregó Osorio. “Campeones” de Página Siete confirmó el interés real de The Strongest, que en su momento hará llegar la propuesta a Palmaflor por la cesión o compra. “La cláusula de rescisión es alta, pero seguramente se hablará de venta definitiva o cesión, aún falta mucho para finalizar el año”, dijo Osorio.