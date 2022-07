The Strongest, Blooming ni Wilstermann asistirán a la Copa Evo

Tres equipos nacionales y un extranjero desistieron de participar en la Copa Evo Sub 17 que se inaugura este domingo 31 de julio en el Trópico de Cochabamba. The Strongest de La Paz, Blooming de Santa Cruz y Wilstermann de Cochabamba no estarán presentes, al igual que el estadounidense Houstonians FC.

Evo Morales, el presidente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba y principal impulsor del evento, que además lleva su nombre, confirmó que no estarán las representaciones de los tres equipos bolivianos y aseguró que ello se debe a motivos internos y también políticos.

“Aurora va a venir en vez de Wilstermann y, en Santa Cruz, Blooming nos han comendado, de manera muy sincera, que es por razones políticas, tienen presión de la derecha. Ellos quieren venir, pero entiendo perfectamente”, informó durante su programa dominical en radio Kausachun Coca.

Respecto al club paceño, dijo que “no a venir por razones internas, creo que tiene algunos problemas de dirigencia”.

No obstante, consideró que estas ausencias no afectarán el éxito del certamen, donde equipos de esa zona del país se medirán con representaciones de clubs locales con presencia en la liga profesional y también internacionales, como por ejemplo Boca Juniors de Argentina, que inaugurará el certamen enfrentando a Bolívar.

Justamente sobre Bolívar, en redes sociales se publicaron pedidos para que este equipo también desista de asistir al evento, por considerar que tiene un trasfondo político. “¿En serio @BolivarOficial se prestará al show de Evo? Es obvio que Costa no retirará a @ClubAlwaysReady, pero @MarceloClaure por qué los bolivaristas tenemos que prestarnos a una copa política para hacerle publicidad a un dictador? Tú estuviste de acuerdo con los 21 días, Marcelo” (Sic), escribió, por ejemplo, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea.

El certamen de fútbol fue cuestionado por políticos de la oposición porque se realizara en una zona roja del narcotráfico y , desde su punto de vista, con objetivos políticos.

Justamente el viernes, a 17 kilómetros de Villa Tunari, donde se disputarán los partidos, un grupo de cinco policías antidroga fueron emboscados y atacados por una turba que evitó la captura de dos mujeres que transportaban 70 kilos de droga.