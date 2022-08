The Strongest gana, pero con polémica del VAR

The Strongest ganó (2-0) a Royal Pari con un tanto de Martín Prost que no debió ser convalidado, error grave del VAR que no vio la posición adelantada del ariete, el colombiano Michael Ortega marcó el segundo de penal.

El primer tiempo comenzó mucho mejor el local que buscaban sorprender a Guillermo Viscarra desde los primeros minutos, pero no fueron efectivos, la jugada más clara estuvo en al cabeza de Gilbert Álvarez que luego de un centro desde la izquierda no pudo darle dirección a su cabezazo y la pelota salió al lado del palo derecho.

A partir de los 20 minutos los atigrados crecieron en el campo de juego y tuvieron las chances más claras para anotar, primero con un tiro libre de Fernando Saucedo que pasó cerca del arco de Daniel Vaca a los 19.