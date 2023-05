En el fútbol se juegan tres partidos, el previo, en el que desmenuzamos en todos los aspectos al rival, técnico, táctico, físico, individual, por zonas y colectivo y creo que The Strongest ha hecho todo ese análisis; luego está el partido en sí, y el post partido.

The Strongest tenía al frente a un equipo que venía totalmente golpeado, que en las últimas 48 horas supuestamente habían hecho un sana sana entre los jugadores y dirigentes.

Y, si sales a jugar con cautela a un equipo que está grogui, en términos boxísticos, le das la posibilidad de reaccionar; en el primer tiempo The Strongest falló un par de ocasiones claras, Arrascaita en un mano a mano, luego Ursino que por mal control de balón no puede convertir y a The Strongest le convierten un gol y el partido estaba definido, ahí mostró la hilacha Cristal, hemos visto que el sana sana fue productivo.

Con todo respeto, la lectura del cuerpo técnico no fue la correcta y a esta altura del torneo creo que The Strongest está eliminado de la Copa Libertadores.

Para clasificar The Strongest ya no depende de sí mismo, tendría que ganarle a River Plate en Buenos Aires y eso será un poco difícil, porque si el Tigre gana todos sus partidos de local tendrá nueve pero River va a ir a ganar Cristal, y Fluminense ya le ganó de visitante a Cristal y de local hará lo mismo.

River Plate tiene que ganar los tres partidos de local, y no me quepa dudas que a Fluminense le va a ganar a patadas, esa es la realidad, eso será una batalla campal.

Hay que recordar lo que le hicieron a Wilstermann cuando ganó 3-0 en Cochabamba y luego fue a Buenos Aires. Allá, hasta los barras bravas los esperaron dentro el hotel, ellos sí saben jugar la Copa Libertadores.

Inclusive si empataba con diez puntos no le daba a The Strongest, tenía que ganar en Lima y sacar una buena diferencia de goles en La Paz; ahora puede clasificar a la Copa Sudamericana como tercero, es verdad pero ese no es el objetivo.