Tite pide no jugar el partido con Argentina

El técnico de la selección brasileña de fútbol, Adenor Leonardo Bachi Tite, pidió ayer que el partido pendiente ante Argentina por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, que no incide más en la clasificación, no sea disputado.

Según un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la entidad “va a aceptar la propuesta de la FIFA y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que no se juegue el partido previsto para septiembre”. “Frente a la posición de la Comisión Técnica vamos a buscar a la FIFA para que el partido no sea realizado y no voy a escatimar esfuerzos para atender ese pedido. Nuestra prioridad es conquistar el hexacampeonato en Catar”, declaró el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, citado en el comunicado. El partido en mención fue suspendido el 5 de septiembre de 2021.