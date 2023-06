Deporte Total está de fiesta. El conocido programa, que dirige Toto Arévalo, cumple hoy 46 años de labor en las pantallas de la televisión boliviana y en esta jornada fue objeto de un reconocimiento de parte de la Cámara de Diputados, que realizó la distinción en uno de los salones de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

“Miro el pasado con nostalgia y me pregunto hasta cuando estaré en el programa. No lo voy a dejar nunca, al menos hasta que diosito me convoque arriba”, sostuvo un emocionado Arévalo al momento de agradecer el reconocimiento que le entregó la diputada Krupskaya Oña.

“Aún no hemos hecho el mejor programa, los retos son importantes en la vida y el éxito no cae del cielo. Cuando camino por la calle me comentan que me miraban desde chiquitos y ya han pasado más de cuarenta años”, relató Arévalo.