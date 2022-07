TRD rechaza recurso de nulidad de Wilstermann

El Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) rechazó por segunda ocasión el recurso de nulidad que presentó la dirigencia del club Wilstermann, que pretendía anular la resolución que tiene el jugador Moisés Villarroel para inscribirse provisionalmente en filas del club Bolívar.

La resolución del TRD subraya que el incidente que presentó la dirigencia aviadora es “dilatorio y malicioso”.

“Wilstermann solicita la nulidad de obrados hasta fojas cero, exponiendo que el jugador no hizo una conminatoria para cobrar su deuda”, cita parte de la resolución.

El documento recuerda a la entidad roja que la normativa nacional tiene su propio enfoque y que para emitir los fallos se apega al Reglamento Nacional de Transferencias.

“La legislación de la FBF no contempla la intimación de pago en calidad de requisito previo; al contrario, permite la presentación de la demanda, una audiencia conciliatoria, la misma que en la órbita judicial de la FIFA no existe, lo que demuestra no sólo la diferencia de trámite, sino la libertad normativa de la FBF”, apuntó.

El TRD recuerda que “la intimación es requisito de la FIFA, que en el caso nuestro no se halla contemplado, por lo que el jugador al verse impago, tiene el derecho de formular su demanda”, señala el documento que en su parte resolutiva rechaza la excepción presentada por Wilstermann y se consolida la habilitación provisional que tiene el jugador en su poder y con el que será habilitado en Bolívar.

El abogado de Fabol, Luis Caballero, explicó que Wilstermann no acudió a la audiencia de conciliación de la deuda. “El tribunal les dio tres días de plazo para que se pronuncien sobre la inscripción provisional del jugador y tampoco respondieron a la nota”, aseguró Caballero.