$!Tropiezos de Always Ready pueden costarle $us 3,5 MM

Si Always Ready no va a la par de la campaña que vienen realizando Bolívar y The Strongest, no sólo corre el riesgo de quedarse sin la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, también pone en peligro su premio como Bolivia 3 en el mismo torneo en el que Nacional y Oriente Petrolero le pisan los talones.

Hasta la fecha 17 que concluyó el lunes, los millonarios se ubican en el tercer lugar con 36 unidades, tienen cinco menos que The Strongest que es el líder (41) y cuatro menos que Bolívar que está segundo (40).

Ojo que en un par de semanas, los alteños deben completar su calendario con el juego pendiente que tienen con Royal Pari, en Santa Cruz. Ese encuentro es clave para el equipo de la banda roja, ya que de ganarlo se acerca mucho más a sus rivales, pero si suma otro empate o peor una derrota, se alejará cada vez más del objetivo de llegar a ser campeón.

En todo caso, si el elenco que dirige Julio César no falla en los siguientes tres juegos, puede dar el salto a la punta entre la fecha 21 y 22 que empezará a marcar tendencia en la competición. En la 21, Always Ready será local en Villa Ingenio ante The Strongest, partido de seis puntos que no puede perderlo si quiere ser campeón. En la siguiente fecha (22), los millonarios verán de palco cómo se quitan puntos en el Superclásico entre celestes y atigrados.

Que Bolívar no sume

A Always Ready no le conviene que Bolívar siga con su racha victoriosa en el torneo. Si la Academia se queda con el primer lugar en el Clausura, el cupo de Bolivia 2 a la Libertadores se distribuirá de acuerdo con la tabla acumulada del año y ahí el que le saca ventaja es The Strongest que tiene 68 puntos, ante los 55 que acumuló la banda roja.

En cambio el Tigre juega a dos puntas: primero piensa en salir campeón por sus méritos, pero si tiene tropiezos, al equipo de Claudio Biaggio le viene bien que Bolívar siga ganando para decidir la plaza 2 en la tabla anual.

Fases iniciales

Al comenzar este análisis mencionamos que Always Ready no debe perder más puntos porque podrían jugarle en contra en los premios internacionales que aspira para 2023.

Hoy, el tercer lugar que tienen, los habilita para jugar la Copa Libertadores desde la Fase 2, pero en la tabla acumulada su ventaja es sólo de una unidad 55 a 54 con Nacional Potosí y de seis unidades con Oriente (49), que pugnan por el mismo premio.

Por ello cobra importancia el partido pendiente que tienen con Royal Pari y luego sumar de a tres para no tener sorpresas desagradables cuando concluya el certamen en la segunda quincena de noviembre.

El equipo que logre la plaza 2 de Bolivia para la Copa Libertadores de América del próximo año tendrá para sus arcas el millonario premio de 3,5 millones de dólares.